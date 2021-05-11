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Дети рассказали о первых минутах после стрельбы в казанской школе
Через 15 минут с начала урока в дверь сильно постучали, а тот, кто постучался, убежал. В коридоре раздались звуки стрельбы, затем в класс зашли сотрудники ОМОНа, им сказали бежать вниз.

Ученики казанской гимназии № 175 рассказали подробности о произошедшей в учебном заведении стрельбе. Комментарии опубликовали СМИ.

Один из учеников в беседе с RT сообщил, что во время урока «на улице что-то прогремело», затем ученики почувствовали запах дыма, после произошел громкий взрыв.

Через 15 минут с начала урока в дверь сильно постучали, а тот, кто постучался, убежал. В коридоре раздались звуки стрельбы, затем в класс зашли сотрудники ОМОНа, им сказали бежать вниз.

Еще один ученик во время нападения находился на третьем этаже во время произошедшего. Он сообщил «МК», что по громкой связи объявили: «Закройте все двери!».

«Мы ничего не поняли, удивились… Потом стало очень страшно, потому что в двери рядом с нашим кабинетом начал ломиться террорист, он либо с ноги или с помощью оружия пытался двери сломать, как я думаю. Были отчетливо слышны звуки удара по двери», — рассказал собеседник.

По его словам, дети в классе сидели на полу около 30 минут, пока их не эвакуировал ОМОН.

Он добавил, что когда школьников вывели, он увидел только «развалины, оставшиеся от входных дверей».

Одна из учениц девятого класса также рассказала о предупреждении не покидать классы по радиосвязи. По ее словам, объявление произошло после взрыва.

Девочка сообщила, что класс не послушался и выбежал из кабинета.

«Я опомнилась, стала кричать ребятам, что нам надо возвращаться, и тут какой-то учитель, бежавший по коридору, буквально сносит нас в класс обратно», — рассказала ученица.

По ее словам, нападавший ворвался в соседний кабинет, там многие погибли.

Семиклассница сообщила «Российской газете», что после звуков стрельбы она и ее одноклассники выпрыгнули из окна кабинета на первом этаже. Она добавила, что в коридоре видели человека с автоматом.

В беседе с «Пятым каналом» еще одна ученица рассказала, что во время урока школьники услышали грохот, затем побежали к окну и стали эвакуироваться.

«Мы начали бежать к решеткам сзади школы и начали выбираться от территории, чтобы в нас не попали пули», — поделилась она.

Напомним, во вторник, 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. Погибли 11 человек. 19-летнего нападавшего задержали.

12 мая объявили днем траура в Татарстане.

Фото Telegram-канал «Еду в Татарстан»