Пьяный рязанец угнал мотоцикл у незнакомца, чтобы покататься

Когда кончился бензин, он оставил транспортное средство в лесопосадке недалеко от поселка. Мужчине грозит пять лет лишения свободы.

Пьяный рязанец угнал мотоцикл у незнакомца, чтобы покататься. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 27-летний житель Глебково и рассказал, что у него из дома угнали мотоцикл.

В ходе опроса местных жителей полицейские выяснили, что в дом по соседству накануне приезжал гость из Рыбного. Компания ночью распивала алкоголь, а потом мужчина исчез.

Утром 28-летний мужчина поделился с приятелями, что ночью катался на чужом мотоцикле. Его задержали.

Рязанце рассказал, что угнал мотоцикл потому, что хотел покататься. Когда кончился бензин, он оставил транспортное средство в лесопосадке недалеко от поселка. Мужчина показал место, где спрятал мотоцикл.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит пять лет лишения свободы.