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Определились победители 55-ого всероссийского автокросса «День Победы»
В рамках соревнований прошли чемпионат России, Кубок Российской автомобильной федерации 2 этап, 1 этап отбора на финал Кубка России и открытый чемпионат Рязанской области. Состязания собрали порядка ста участников из 14 регионов России.

9-10 мая на трассе «Семеновская» прошел 55-й Всероссийский автокросс «День Победы». Об этом сообщил региональный минспорт.

Автокросс «День Победы», посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В рамках соревнований прошли чемпионат России, Кубок Российской автомобильной федерации 2 этап, 1 этап отбора на финал Кубка России и открытый чемпионат Рязанской области. Состязания собрали порядка ста участников из 14 регионов России.

На церемонии открытия автокросса присутствующих приветствовали президент областной федерации автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Рязанской области, депутат областной думы Игорь Мурог и заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин.

Минутой молчания присутствующие почтили память рязанцев, ушедших из жизни — организатора первых автокроссов «День Победы» Аркадия Дадаева и ветерана автокросса Валерия Бикмаева.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

  • Чемпионат России.

Класс Т4-3 (грузовики ЗИЛ-130). 2-й этап 1. Коротков Сергей (Курган) 2. Соловьев Владислав (Свердловская область) 3. Чистяков Александр (Курган).

  • Класс Т1-2500 (полноприводные автомобили). 3-й этап

1. Плешивых Алексей (Пермский край) 2. Джепаев Биньямин (Ульяновск) 3. Шабров Артем (Москва).

  • Кубок РАФ 2 этап; Класс Т4-1 (грузовики ГАЗ-51,52, «ГАЗель»)

1. Григорьев Юрий (Рязань, «Рязанский политех») 2. Чугунов Андрей (Рязань) 3. Абрамов Денис (Рязань).

  • I этап отборов на финал Кубка России. Класс «Супер 1600».

1. Скороходов Владимир (Рязань, ДОСААФ) 2. Синяков Владимир (Рязань) 3. Семин Денис (Рязань).

  • Класс Д2-Н.

1. Меркель Алексей (Рязань, SAWARacingTeam) 2. Уюткин Александр (Нижний Новгород) 3. Андрющенко Александр (Рязань, ХомСервис).

  • Дивизион Д2-классика

1. Пучков Дмитрий (Рязань, «Рязанский политех») 2. Муратиков Алексей (Московская область) 3. Аникин Игорь (Рязань).

  • Открытый чемпионат Рязанской области. Класс Т4-2 (грузовики ГАЗ-53)

1. Кученев Андрей (Рязань) 2. Фролов Валерий (Рязань, СПК «Зеленый сад») 3. Гаврилин Константин (Рязань, спортклуб «Арктика»).

  • Командный зачет автокросса

1. «Рязанский политех» (Пучков Дмитрий, Евсенин Станислав, Григорьев Юрий) 2. СТ Нижегородец RacingTeam (Гнусов Евгений, Определённов Виталий, Джепаев Биньямин) 3. ХомСервис (Андрющенко Александр, Фомичев Павел, Дереза Илья).