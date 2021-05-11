Определились победители 55-ого всероссийского автокросса «День Победы»

9-10 мая на трассе «Семеновская» прошел 55-й Всероссийский автокросс «День Победы». Об этом
Автокросс «День Победы», посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В рамках соревнований прошли чемпионат России, Кубок Российской автомобильной федерации 2 этап, 1 этап отбора на финал Кубка России и открытый чемпионат Рязанской области. Состязания собрали порядка ста участников из 14 регионов России.
На церемонии открытия автокросса присутствующих приветствовали президент областной федерации автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Рязанской области, депутат областной думы Игорь Мурог и заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин.
Минутой молчания присутствующие почтили память рязанцев, ушедших из жизни — организатора первых автокроссов «День Победы» Аркадия Дадаева и ветерана автокросса Валерия Бикмаева.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
- Чемпионат России.
Класс Т4-3 (грузовики ЗИЛ-130). 2-й этап 1. Коротков Сергей (Курган) 2. Соловьев Владислав (Свердловская область) 3. Чистяков Александр (Курган).
- Класс Т1-2500 (полноприводные автомобили). 3-й этап
1. Плешивых Алексей (Пермский край) 2. Джепаев Биньямин (Ульяновск) 3. Шабров Артем (Москва).
- Кубок РАФ 2 этап; Класс Т4-1 (грузовики ГАЗ-51,52, «ГАЗель»)
1. Григорьев Юрий (Рязань, «Рязанский политех») 2. Чугунов Андрей (Рязань) 3. Абрамов Денис (Рязань).
- I этап отборов на финал Кубка России. Класс «Супер 1600».
1. Скороходов Владимир (Рязань, ДОСААФ) 2. Синяков Владимир (Рязань) 3. Семин Денис (Рязань).
- Класс Д2-Н.
1. Меркель Алексей (Рязань, SAWARacingTeam) 2. Уюткин Александр (Нижний Новгород) 3. Андрющенко Александр (Рязань, ХомСервис).
- Дивизион Д2-классика
1. Пучков Дмитрий (Рязань, «Рязанский политех») 2. Муратиков Алексей (Московская область) 3. Аникин Игорь (Рязань).
- Открытый чемпионат Рязанской области. Класс Т4-2 (грузовики ГАЗ-53)
1. Кученев Андрей (Рязань) 2. Фролов Валерий (Рязань, СПК «Зеленый сад») 3. Гаврилин Константин (Рязань, спортклуб «Арктика»).
- Командный зачет автокросса
1. «Рязанский политех» (Пучков Дмитрий, Евсенин Станислав, Григорьев Юрий) 2. СТ Нижегородец RacingTeam (Гнусов Евгений, Определённов Виталий, Джепаев Биньямин) 3. ХомСервис (Андрющенко Александр, Фомичев Павел, Дереза Илья).