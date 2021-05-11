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Огонь в казанской школе открыл один человек
Нападавшего задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев — студент четвертого курса колледжа «ТИСБИ». У него был канал в Telegram, где он сообщил, что собирается совершить массовое убийство.

Преступник, открывший стрельбу в гимназии №175 в Казани во вторник, 11 мая, был без сообщника. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Нападавшего задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев был студентом четвертого курса колледжа «ТИСБИ», его отчислили из-за академической задолженности. У него был канал в Telegram, где он сообщил, что собирается совершить массовое убийство. Оружие на молодого человека было зарегистрировано официально.

Ранее сообщалось, что у него был сообщник, которого ликвидировали.

В результате нападения погибли 11 человек. 16 человек ранены. Шестеро госпитализированных детей в крайне тяжелом состоянии.

После произошедшего Путин потребовал ужесточить правила оборота гражданского оружия.