\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
18°
Срд, 12
17°
Чтв, 13
11°
ЦБ USD 74.14 -0.44 08/05
ЦБ EUR 89.51 -0.17 08/05
Нал. USD 73.90 / 74.50 10:41
Нал. EUR 89.77 / 90.35 09:01
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
13 164
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
10 828
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
16 682
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
11 036
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Неизвестные открыли стрельбу в школе в Казани
Информацию о ЧП проверяют.

Утром во вторник, 11 мая, двое неизвестных открыли стрельбу в школе №175 на улице Файзи в Казани. Есть пострадавшие, передает ТАСС.

В школе после стрельбы произошел взрыв. По предварительной информации, погиб один человек. Территорию оцепили, на месте работает ОМОН, полиция и экстренные службы.

По предварительным данным, во вторник, 11 мая, два молодых человека зашли в школу и открыли огонь в коридоре. В этот момент детей почти не было, так как шел урок. Один из стрелков пытался сбежать через окно, его задержали. Второй стал удерживать заложников.

Видео kazanfirst