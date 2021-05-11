Неизвестные открыли стрельбу в школе в Казани
Информацию о ЧП проверяют.
Утром во вторник, 11 мая, двое неизвестных открыли стрельбу в школе №175 на улице Файзи в Казани. Есть пострадавшие, передает
В школе после стрельбы произошел взрыв. По предварительной информации, погиб один человек. Территорию оцепили, на месте работает ОМОН, полиция и экстренные службы.
По предварительным данным, во вторник, 11 мая, два молодых человека зашли в школу и открыли огонь в коридоре. В этот момент детей почти не было, так как шел урок. Один из стрелков пытался сбежать через окно, его задержали. Второй стал удерживать заложников.
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