Момент ДТП с «Ленд Крузером» и такси попал на видео
На кадрах видно как Toyota Land Cruiser, поворачивая налево, не пропустила Kia Rio на перекрестке.
Момент ДТП с «Ленд Крузером» и такси попал на видео. Ролик с уличной камеры видеонаблюдения выложили в соцсети.
На кадрах видно как Toyota Land Cruiser, поворачивая налево, не пропустила Kia Rio на перекрестке. В результате удара легковушка выехала на тротуар и врезалась в колонну здания.
Напомним, авария произошла вечером в понедельник, 10 мая, на пересечении улиц свободы и Ленина. В результате происшествия оба водителя получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.