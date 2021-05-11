Любимов поручил усилить меры безопасности в школах после трагедии в Казани
Любимов поручил организовать и «провести соответствующие мероприятия». Ранее губернатор опубликовал пост в соцсети, в котором отреагировал на произошедшее.
После трагедии в Казани губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил зампреду правительства Рязанской области Роману Петряеву усилить меры безопасности в образовательных учреждениях региона. Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Любимов поручил организовать и «провести соответствующие мероприятия».
Ранее губернатор опубликовал пост в соцсети, в котором отреагировал на произошедшее.
Напомним, во вторник, 11 мая, 19-летний юноша устроил стрельбу в школе №175. Погибли 11 человек.