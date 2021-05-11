ЦБ предложил надежный способ возврата денег жертвам кибермошенников

Изменения предполагают автоматическую блокировку спорной суммы на счете злоумышленника или посредника после обращения жертвы. Отмечается, что блокировка суммы важна, так как в половине случаев мошенники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, 47% делают это в течение двух-трех часов, в 3% деньги задерживаются до суток.

Центробанк планирует упростить процедуру возврата денег жертвам кибермошенников. Об этом пишут « Известия ».

Изменения предполагают автоматическую блокировку спорной суммы на счете злоумышленника или посредника после обращения жертвы. Отмечается, что блокировка суммы важна, так как в половине случаев мошенники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, 47% делают это в течение двух-трех часов, в 3% деньги задерживаются до суток.

Злоумышленники используют цепочку переводов, чтобы запутать следы. В качестве первого перевода используется подставная личность, которую позволяет мошенникам сохранить свою анонимность.

«В нынешней ситуации у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств», — отмечается в сообщении.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков пояснил, что банковское сообщество подготовило законопроект, предполагающий автоматическую блокировку на 25 дней оспариваемой суммы на счете получателя.