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ЦБ предложил надежный способ возврата денег жертвам кибермошенников
Изменения предполагают автоматическую блокировку спорной суммы на счете злоумышленника или посредника после обращения жертвы. Отмечается, что блокировка суммы важна, так как в половине случаев мошенники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, 47% делают это в течение двух-трех часов, в 3% деньги задерживаются до суток.

Центробанк планирует упростить процедуру возврата денег жертвам кибермошенников. Об этом пишут «Известия».

Изменения предполагают автоматическую блокировку спорной суммы на счете злоумышленника или посредника после обращения жертвы. Отмечается, что блокировка суммы важна, так как в половине случаев мошенники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, 47% делают это в течение двух-трех часов, в 3% деньги задерживаются до суток.

Злоумышленники используют цепочку переводов, чтобы запутать следы. В качестве первого перевода используется подставная личность, которую позволяет мошенникам сохранить свою анонимность.

«В нынешней ситуации у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств», — отмечается в сообщении.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков пояснил, что банковское сообщество подготовило законопроект, предполагающий автоматическую блокировку на 25 дней оспариваемой суммы на счете получателя.