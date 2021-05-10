\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
19°
Срд, 12
18°
Чтв, 13
12°
ЦБ USD 74.14 -0.44 08/05
ЦБ EUR 89.51 -0.17 08/05
Нал. USD 73.25 / 74.50 17:24
Нал. EUR 89.10 / 90.70 17:24
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
12 866
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
10 545
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
16 398
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
10 769
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Свердловской области при пожаре в приюте заживо сгорели 30 собак и кошек
В Свердловской области при пожаре в приюте заживо сгорели 30 собак и кошек. Хозяева рассматривают версию поджога и обратились в полицию.

В поселке Билимбай Свердловской области ночью сгорел частный приют для животных. Об этом 10 мая рассказали владельцы передержки порталу Е1.ru.

Приют расположен рядом с хозяйским участком. В результате пожара погибли 30 собак, пять кошек и девять коз.

По словам хозяйки, они с супругом сделали пристройку в 2015 году, где содержались больные и старые собаки.

«Ночью услышали шум, выскочили. Горела дальняя от нас часть каркасного здания. Моментально все полыхнуло. Соседи вызвали пожарных», — рассказала хозяйка.

Женщина сразу выпустила собак, которые жили с ними в одном здании, и стала спасать тех, кто находился в пристройке. Большинство животных погибло. По словам мужа, женщине стало плохо от случившегося, ее увезли в больницу.

Мужчина рассказал, что обнаружил утром бутылки с остатками зажигательной смеси и металлическими болтами, и тряпки, пропитанные бензином.

По словам женщины, три года назад приют уже пытались поджечь. Семья обратилась в полицию.