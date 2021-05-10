В Свердловской области при пожаре в приюте заживо сгорели 30 собак и кошек

В поселке Билимбай Свердловской области ночью сгорел частный приют для животных. Об этом 10 мая рассказали владельцы передержки порталу
Приют расположен рядом с хозяйским участком. В результате пожара погибли 30 собак, пять кошек и девять коз.
По словам хозяйки, они с супругом сделали пристройку в 2015 году, где содержались больные и старые собаки.
«Ночью услышали шум, выскочили. Горела дальняя от нас часть каркасного здания. Моментально все полыхнуло. Соседи вызвали пожарных», — рассказала хозяйка.
Женщина сразу выпустила собак, которые жили с ними в одном здании, и стала спасать тех, кто находился в пристройке. Большинство животных погибло. По словам мужа, женщине стало плохо от случившегося, ее увезли в больницу.
Мужчина рассказал, что обнаружил утром бутылки с остатками зажигательной смеси и металлическими болтами, и тряпки, пропитанные бензином.
По словам женщины, три года назад приют уже пытались поджечь. Семья обратилась в полицию.