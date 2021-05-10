В Сочи прошел гала-матч Ночной хоккейной лиги

В Сочи прошел гала-матч НХЛ. На лед вышли «Легенды хоккея» — в состав вошли президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, и команда НХЛ, в число хоккеистов которой уже девятый раз вошел президент федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов.

В Сочи в понедельник, 10 мая, прошел гала-матч Ночной хоккейной лиги. На лед вышли «Легенды хоккея» — в состав вошли президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, и команда НХЛ, в число хоккеистов которой уже девятый раз вошел президент федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ Олег Смирнов.

«Мало того, что вы делаете свою жизнь ярче и содержательнее — вы подаете замечательный пример миллионам людей. Спасибо вам за это!» — обратился к участникам президент России перед началом матча.

После торжественной речи Владимир Путин вручил Олегу Смирнову орден «За Верность любительскому хоккею». Это очень важная награда, которая доказывает высокий уровень работы Олега Смирнова в сфере любительского хоккея. Олег Смирнов забросил последнюю шайбу в гала-матче, который закончился победой «Легенд Хоккея» со счетом 13:9.

Владимир Путин забросил восемь шайб, Олег Смирнов забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. В составе судейской бригады работал рязанский рефери Алексей Виноградов.