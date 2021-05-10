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В Сараевском районе пожилой пьяный водитель вылетел в кювет
В Сараевском районе нетрезвый пенсионер устроил ДТП. Это произошло в воскресенье, 9 мая, около 16:00 в Паниках.

В Сараевском районе нетрезвый пенсионер устроил ДТП. Это произошло в воскресенье, 9 мая, около 16:00 в Паниках, сообщается на сайте ИД «Пресса».

По словам сотрудников ГИБДД, водитель — мужчина 1948 года рождения, житель Саратовской области. Он управлял Renault Logan в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате автомобиль вылетел с дороги в кювет.

Водитель не пострадал, машину эвакуировали на спецстоянку. Сотрудники ГИБДД готовят материалы в суд для лишения его водительских прав.