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В Рязанской области зафиксировали 43 новых случая коронавируса
Коронавирусом заразились еще 43 жителя Рязанской области. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирусом заразились еще 43 жителя Рязанской области. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает федеральный оперштаб.

Общее число заражений — 28 258. За сутки выздоровели 40 пациентов, всего вылечились 26 706.

Летальных исходов за сутки не зафиксировали. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 473 жителя Рязанской области.

Напомним, в 22 образовательных учреждениях области ввели карантин.