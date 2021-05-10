В Рязанской области зафиксировали 43 новых случая коронавируса
Коронавирусом заразились еще 43 жителя Рязанской области. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает федеральный оперштаб.
Коронавирусом заразились еще 43 жителя Рязанской области. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает федеральный оперштаб.
Общее число заражений — 28 258. За сутки выздоровели 40 пациентов, всего вылечились 26 706.
Летальных исходов за сутки не зафиксировали. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 473 жителя Рязанской области.
Напомним, в 22 образовательных учреждениях области ввели карантин.