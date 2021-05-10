В Рязанской области еще 34 человека пострадали от укусов клещей
В Рязанской области за неделю зарегистрировали 34 случая укусов клещей. Среди пострадавших 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В Рязанской области за неделю зарегистрировали 34 случая укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
По данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе в больницы обратились 34 человека с укусами клещей, среди них 12 детей. Это ниже аналогичного периода прошлого года и среднемноголетних показателей. Инфекционных заболеваний, передающихся клещами, не зарегистрировали.
В Роспотребнадзоре напомнили, что при укусе клеща необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи. Даже если клеща сняли самостоятельно, его нужно проверить. В Рязани это можно сделать в Центре гигиены и эпидемиологии и в Областном консультативно-диагностическом центре.