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В Рязанской области еще 34 человека пострадали от укусов клещей
В Рязанской области за неделю зарегистрировали 34 случая укусов клещей. Среди пострадавших 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Рязанской области за неделю зарегистрировали 34 случая укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе в больницы обратились 34 человека с укусами клещей, среди них 12 детей. Это ниже аналогичного периода прошлого года и среднемноголетних показателей. Инфекционных заболеваний, передающихся клещами, не зарегистрировали.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при укусе клеща необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи. Даже если клеща сняли самостоятельно, его нужно проверить. В Рязани это можно сделать в Центре гигиены и эпидемиологии и в Областном консультативно-диагностическом центре.