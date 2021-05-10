В Рязанской области 11 мая обещают до 24 градусов тепла
В Рязанской области во вторник, 11 мая, днем потеплеет до +19… +24 градусов. Температура воздуха по области ночью составит +4…+9 градусов.
В Рязанской области во вторник, 11 мая, днем потеплеет до +19… +24 градусов. Температура воздуха по области ночью составит +4…+9 градусов. Прогноз погоды размещен на
Будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, днем в отдельных районах возможна гроза.
Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы будут до 15 м/с.