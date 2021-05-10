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В Рязани 15 мая пройдет «Ночь музеев — 2021»
Жителей и гостей Рязани приглашают посетить «Ночь музеев». Событие пройдет в субботу, 15 мая, с 18:00 до 22:00, сообщается на сайте рязанского кремля.

Жителей и гостей Рязани приглашают посетить «Ночь музеев». Событие пройдет в субботу, 15 мая, с 18:00 до 22:00, сообщается на сайте рязанского кремля.

Мероприятие проведут Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник и Музейный центр имени А. И. Солженицына. Оно приурочено к Году науки и технологий в России.

На территории кремля доступно посещение экспозиций и выставок, видеопрезентации «Технологии русского ювелирного искусства», «От стрелы до пороха», «История ткачества», «Приручение огня». Сеансы пройдут в 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30.

Открыты выставки «Секреты женской красоты», «Отец и сын Головнины: путь созидания и просвещения», «Неповторимый мир народного костюма».

В 18:30 состоится открытие персональной выставки рязанского художника В. С. Потапова «Рязанский кремль в творчестве художника».

Музейный центр имени Солженицына проведет «Первый концерт» с 18:30 до 20:00. Концертная программа группы «TheSunx» (школа № 14): музыкальные произведения из репертуара зарубежных исполнителей.