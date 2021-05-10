В Москве наступит «другая климатическая эпоха»

В Москве наступит «другая климатическая эпоха». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 9 мая был последним прохладным днем.

О том, что в столице начнется «другая климатическая эпоха», рассказал газете « Вечерняя Москва » ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 9 мая наблюдался последний прохладный день. С понедельника, 10 мая, в Москву пришло тепло, которое свидетельствует о преждевременном наступлении лета.

«Вот такие климатические качели — холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания», — отметил метеоролог.

Тишковец добавил, что в конце мая и летом погода в Москве будет умеренно теплой, сильных засух и обильных дождей не прогнозируют. Жителям можно не опасаться «дикой жары или сваливания в очередную яму арктического холода».

«Все будет прилично: днем +20, ночью около 10 градусов тепла», — подытожил он.