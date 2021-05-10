Семья из четырех человек погибла в ДТП в Екатеринбурге

Трое взрослых и ребенок погибли при столкновении легковушки и микроавтобуса на кольцевой дороге в Екатеринбурге. Авария произошла в понедельник, 10 мая.

Трое взрослых и ребенок погибли при столкновении легковушки и микроавтобуса на кольцевой дороге в Екатеринбурге. Авария произошла в понедельник, 10 мая.

По данным пресс-службы городского ОГИБДД, на 61-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги водитель микроавтобуса Fiat Ducato столкнулся с попутным ВАЗ-2113.

В отечественной легковушке ехали пять человек: бабушка, дедушка, мать, отец и их семилетняя дочь. Они возвращались с дачи в город. В результате аварии у легкового автомобиля оторвало крышу.

От полученных травм скончались трое взрослых пассажиров ВАЗ на заднем сидении. На переднем сидении в автокресле ехала семилетняя девочка, она также скончалась.

За рулем Fiat находился мужчина 1982 года рождения, он вместе с пассажиром не пострадал.

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