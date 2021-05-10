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Россиянам рассказали о способах на треть увеличить зарплату
Россиянам рассказали о способах на треть увеличить зарплату. Советы дала адвокат Марина Буянова.

В беседе с «Вечерней Москвой» адвокат Марина Буянова рассказала, какие возможности есть у россиян повысить зарплату в пределах 30%.

Буянова посоветовала оценить объемы и тяжесть выполняемой работы. У сотрудника есть право требовать улучшения финансовых условий, если он делает больше, чем от него требуют, или прибавилась тяжесть или опасность труда. При этом специалист призвала не смешивать реальное перевыполнение должностных обязанностей и то, что прописано в договоре.

Другая причина просить прибавки — повышение квалификации. Например, получение дополнительного образования, прохождение курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает работу с учебой.

Буянова посоветовала также использовать удобные обстоятельства: например, если сотруднику предложили работу в другой компании, он может остаться при условии улучшения условий труда. Она отметила, что в этом случае можно «поиграть перед начальством».

«Мне предложили работу на других условиях, но очень нравится работать с вами. Я бы остался, если мне бы чуть повысили зарплату. Ведь мне здесь нравится и коллектив, и руководство…» — привела пример эксперт.