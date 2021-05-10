Путин рассказал об уровне антител после прививки от коронавируса

Президент Владимир Путин рассказал об уровне антител после вакцинации. Глава государства отметил, что у него хорошие показатели по антителам к COVID-19.

Президент Владимир Путин сообщил о хорошем титре антител после вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что у него хорошие показатели по антителам к COVID-19 после вакцинации.

По словам Путина, 9 мая у него взяли анализы на антитела.

«Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший», — добавил президент.

Также Путин призвал людей продолжать активно вакцинироваться и делать тесты на коронавирус.

«У нас 21,5 миллионов человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране», — подчеркнул президент.