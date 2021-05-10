Пропавший министр здравоохранения Омской области нашелся живым

Пропавший министр Омской области Александр Мураховский нашелся, он жив. Мураховский сам вышел к людям в районе села Баслы.

Пропавший министр Омской области Александр Мураховский нашелся, он жив, сообщает РИА Новости.

Мураховский сам вышел к людям в районе села Баслы. Он сейчас в нормальном состоянии и проходит обследование в больнице Большеуковского района, сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово. В поисках участвовали волонтеры, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители, были задействованы вертолет и беспилотники. Когда пропавший выходил на связь в последний раз, он говорил, что застрял и собирается пойти пешком. Позже нашли его квадроцикл.

Мураховский возглавил минздрав области в ноябре 2020 года, до этого он был главврачом омской больницы скорой медпомощи № 1, куда летом 2020 года поступил Алексей Навальный.