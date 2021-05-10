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Под Нижним Новгородом в опрокинувшейся машине погибли четыре человека
В Нижегородской области трое мужчин и девушка на Range Rover погибли в аварии. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В Нижегородской области трое мужчин и девушка на Range Rover погибли в аварии. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машину вынесло с дороги, сообщает РИА Новости.

В полицию 9 мая поступило сообщение от жительницы Нижнего Новгорода. Она сообщила, что ее 30-летний сын с друзьями уехал в Сеченовский район и пропал.

Правоохранители утром в понедельник, 10 мая, в районе села Ясное в кювете нашли автомобиль, внутри которого находилось четыре трупа. Один из погибших — сын заявительницы.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.