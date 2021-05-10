Эксперты прогнозируют новый виток экономического кризиса в мире

Специалисты прогнозируют новый виток экономического кризиса в мире. Для России у экспертов есть три сценария развития экономики.

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования во всех исследованиях по развитию мировой экономики говорят о кризисе или замедлении ее роста в середине 2020-х годов, сообщает РБК .

Эксперты ожидают, что очередной этап мирового экономического кризиса придется на 2025-2026 годы. В базовом сценарии прогноза говорится, что пандемия коронавируса завершится в середине 2021 года, годовой прирост мирового ВВП составит 4%, а нефть подорожает до 82-85 долларов за баррель к концу десятилетия. Благодаря монетарному стимулированию удастся в ближайшее время избежать долгового кризиса.

При сценарии структурного кризиса пандемия продлится на год дольше, а ВВП будет прирастать по 2-3% в год, а цены на нефть сначала откатятся, а во второй половине десятилетия вырастут до 65 долларов. При обоих вариантах кризис затронет середину 2020-х годов.

В России прогнозируют рост ВВП на 1,5-2% ежегодно в течение десяти лет, но в кризис показатель может приблизиться к нулю. Сейчас темпы роста российской экономики остаются низкими. Для преодоления разрыва с мировыми лидерами минимально необходимым является прирост ВВП в 3-3,5% в год, считают эксперты. Несмотря на политику стимулирования рождаемости, старение населения России и сокращение трудовых ресурсов будут проходить с темпами прироста 1% в год. Также, по оценке ЦМАКП, примерно 10% населения России находится в состоянии крайней бедности, когда «денег не хватает даже на еду».

Специалисты смоделировали три сценария развития экономики в стране. Первый — «новая индустриализация», активное стимулирование инвестиций, обновление производств и рост производительности труда, при котором страна выйдет на темпы прироста ВВП в 3-3,5% в год.

Второй — «социальный разворот». По нему экономический рост будет идти за счет роста зарплат бюджетников, МРОТ и пенсий, однако увеличится и давление на доходы компаний. Это путь с низким нарастанием.

В рамках сценария «стабилизация» в мире реализуется сценарий структурного кризиса, в России не будут предприниматься действия по стимулированию роста, а приоритетом экономической политики станет умеренное импортозамещение. В этом случае темпы роста экономики с 2028 года будут составлять примерно 2%.

По прогнозу Всемирного банка, ВВП России в 2021—2022 годах вырастет на 2,9 и 3,2% соответственно. Однако на восстановление российской экономики могут повлиять и новые санкции, и эффективность вакцины от коронавируса ниже ожидаемой.