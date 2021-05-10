Аналитик рассказал об условиях падения доллара до 50 рублей

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал «
По словам эксперта, это возможно лишь при кардинальном изменении отношений с Западом от конфронтации к широкому сотрудничеству, включая полный отказ от угрозы санкций.
«Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5-6 процентов в год. Соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68-70 долларов к рубежам 80-86 долларов за баррель Brent. Изменение инвестиционного и производственного климата в стране, делающего его более привлекательным для внутренних и внешних вложений», — перечислил Гойхман.
Гипотетически, при подобных обстоятельствах рубль может укрепиться, а курс — составить 50-55 рублей за доллар. При этом, добавил эксперт, вероятность такого исхода в ближайшем будущем составляет всего 20-25%.
По словам Гойхмана, курс рубля сейчас поддерживают переговоры о встрече В
Эксперт добавил, что курс доллара в этом месяце вряд ли опустится ниже 72-72,5 рубля, но и не превысит 75,5-76 рублей за доллар.