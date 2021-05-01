В Сараевском районе местный житель предотвратил крупный пожар
Благодаря бдительности местного жителся в селе Назарьево Сараевского района удалось предотвратить крупный пожар. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Благодаря бдительности местного жителся в селе Назарьево Сараевского района удалось предотвратить крупный пожар. Об этом
Вечером, 29 апреля, в селе Назарьево горела сухая трава.
«Мне позвонил Владимир Герасимович Петров и сообщил, что горит сухая трава. Я сразу же вызвала пожарных, а жители в это время уже самостоятельно начали тушить огонь, чтобы он не перекинулся на другую улицу. Пожарный расчет приехал очень быстро, к счастью, все обошлось, хотя огонь и подходил к дачным домам, у одного из которых начинал гореть забор», — рассказала глава Высоковского сельского поселения Татьяна Куревлева.
Выгоревшая площадь в селе составляет около гектара.