В Рязанской области от коронавируса умерли еще три человека
В Рязанской области от коронавируса умерли еще три человека. По данным федерального оперштаба, всего в регионе от коронавируса скончались 455 человек.
В статистику летальных исходов от СOVID-19 включили еще троих жителей Рязанской области. По данным федерального оперштаба, всего в регионе от коронавируса скончались 455 человек.
За сутки зафиксировали 45 новых случаев заражения, всего за время пандемии в области заболели 27 854 человека.
Выздоровели еще 46 человек, всего вылечились 26 316 жителей региона.