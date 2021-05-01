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В Рязани с 6 мая отключат отопление
В Рязани завершается отопительный сезон. Постановление подписала в пятницу, 30 апреля, глава администрации города Елена Сорокина.

В Рязани завершается отопительный сезон. Постановление подписала в пятницу, 30 апреля, мэр города Елена Сорокина.

Согласно тексту документа, в Рязани с 6 мая начнут отключать отопление в жилых домах и учреждениях соцферы, которые получают энергию от Дягилевской и Ново-Рязанской ТЭЦ, от котельных РМПТС и ведомственных котельных.

Напомним, ранее рязанцы потребовали отключить отопление в школах. Авторами обращения стали родители учеников школ в Приокском. Они отметили, что при дневной температуре в +20 градусов в классах стоит духота, из-за которой детям плохо.