В Рязани с 6 мая отключат отопление
В Рязани завершается отопительный сезон. Постановление подписала в пятницу, 30 апреля, глава администрации города Елена Сорокина.
В Рязани завершается отопительный сезон. Постановление подписала в пятницу, 30 апреля, мэр города Елена Сорокина.
Согласно тексту документа, в Рязани с 6 мая начнут отключать отопление в жилых домах и учреждениях соцферы, которые получают энергию от Дягилевской и Ново-Рязанской ТЭЦ, от котельных РМПТС и ведомственных котельных.
Напомним, ранее рязанцы потребовали отключить отопление в школах. Авторами обращения стали родители учеников школ в Приокском. Они отметили, что при дневной температуре в +20 градусов в классах стоит духота, из-за которой детям плохо.