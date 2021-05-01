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В России начала действовать новая формула расчета стоимости бензина
В России начала действовать новая формула расчета стоимости бензина. До 1 января 2022 года снижение условной цены бензина в формуле демпфера составит 4 тысячи рублей за тонну, после — на 2,7 тысячи рублей.

С 1 мая в России начал действовать скорректированный демпфирующий механизм на топливо. Соответствующий законопроект согласовали в Минфине и Минэнерго, сообщает РИА Новости.

До 1 января 2022 года снижение условной цены бензина в формуле демпфера составит 4 тысячи рублей за тонну, после — на 2,7 тысячи рублей.

Также с 1 января 2022 года ежегодная индексация цены, заложенная в механизм демпфера на дизельное топливо, снизится с 5 до 3%.

Демпфирующий механизм нужен, чтобы сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть разницы, чтобы они не повышали цены в стране. Если российские цены выше экспортных, нефтяники делятся с государством частью сверхприбыли от внутренних продаж топлива.