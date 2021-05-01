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В России начал действовать закон о штрафах за высадку безбилетных детей
Закон об административных штрафах за высадку детей-безбилетников младше 16 лет из общественного транспорта вступил в силу с субботы, 1 мая. Максимальный размер штрафа составит 30 тысяч рублей.

Закон об административных штрафах за высадку детей-безбилетников младше 16 лет из общественного транспорта вступил в силу с субботы, 1 мая. Максимальный размер штрафа составит 30 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

За нарушение водитель заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 30 тысяч рублей.

«Мы рассчитываем, что после вступления этой нормы в силу случаи принудительной высадки несовершеннолетних из общественного транспорта прекратятся», — отметил один из авторов инициативы Андрей Исаев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал этот закон одним из важнейших из тех, что вступают в силу в мае. По его словам, недопустимо оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге, так как это создает угрозу его жизни и здоровью.