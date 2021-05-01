В России начал действовать закон о штрафах за высадку безбилетных детей

Закон об административных штрафах за высадку детей-безбилетников младше 16 лет из общественного транспорта вступил в силу с субботы, 1 мая. Максимальный размер штрафа составит 30 тысяч рублей, сообщает
За нарушение водитель заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 30 тысяч рублей.
«Мы рассчитываем, что после вступления этой нормы в силу случаи принудительной высадки несовершеннолетних из общественного транспорта прекратятся», — отметил один из авторов инициативы Андрей Исаев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем