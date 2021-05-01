В поселке Турлатово водитель легковушки съехал с дороги, есть пострадавший
В поселке Турлатово водитель легковушки съехал с дороги. В результате происшествия пострадал 36-летний пассажир в салоне автомобиля.
В рязанском поселке Турлатово водитель легковушки съехал с дороги. ДТП произошло примерно в 19:17, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.
Водитель Hyundai Santa Fe, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате происшествия пострадал 36-летний человек в салоне автомобиля.
Сотрудники полиции устанавливают личность водителя, который управлял автомобилем.