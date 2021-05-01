В Касимовском районе пропал 74-летний мужчина
В Касимовском районе пропал 74-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
В Касимовском районе пропал 74-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Об этом
Михаил Николаевич Юсов 1946 года рождения живет в деревне Клетино Касимовского района, 29 апреля 2021 года он вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, лысый, носит бороду.
Предположительно, на мужчине темная куртка, красные спортивные штаны, черные прорезиненные сапоги.
Необходима помощь добровольцев: нужны водители для доставки волонтеров на место поисково-спасательных работ. Телефон инфорга: