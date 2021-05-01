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В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли двое из девяти людей в легковушке
В Кабардино-Балкарии легковушка с 9 людьми вылетела с дороги и протаранила забор. Двое погибли. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

В сельском поселении Зольского района Кабардино-Балкарии легковушка с 9 людьми вылетела с дороги и протаранила забор. Двое погибли, сообщает НТВ.

По данным республиканского управления ГИБДД, днем 1 мая водитель Hyndai Accent, проезжая по селу, не справился с управлением, вылетел с дороги и въехал в забор. Два пассажира умерли на месте. Остальные семь, включая водителя, получили различные травмы.

Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.