В Иерусалиме накануне Пасхи сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме накануне Пасхи, в Великую субботу, сошел Благодатный огонь. В этом году в соответствии с санитарными ограничениями внутрь храма Гроба Господня допустили не более 2,5 тысяч человек.

В Иерусалиме накануне Пасхи, в Великую субботу, сошел Благодатный огонь. Об этом 1 мая сообщает ТАСС .

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня. Прямую трансляцию с места ведет телеканал НТВ .

В этом году из-за санитарных ограничений в связи с пандемией коронавируса в храм пустили не более 2,5 тысяч человек.

Ранее директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев сообщила, что власти разрешат прибыть в аэропорт Бен-Гурион за частицами огня 1 мая самолетам из 11 стран, в том числе из России.

Делегация российских дипломатов уже получила частицу Благодатного огня и едет в аэропорт Бен-Гурион, чтобы передать святыню представителям Фонда Андрея Первозванного. Они доставят ее в Москву.

Ожидается, что огонь прибудет в столицу России к пасхальной службе в храме Христа Спасителя. Она начнется около 22:00 под предстоятельством патриарха Кирилла.

Напомним, Благодатный огонь из Иерусалима доставят в 20 регионов России. Огонь самолетом привезут в Сибирь, на Дальний Восток, Камчатку, Ямал. В регионы, близкие к Москве, его доставят на автотранспорте.