Синоптики прогнозируют в Рязанской области потепление до +16 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 2 мая, днем ожидается потепление до +11… +16 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 2 мая, днем ожидается потепление до +11… +16 градусов. Прогноз опубликован на
Температура воздуха по области ночью составит 0…+5 градусов.
Прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер ночью переменный, 2-7 м/с, днем восточный, 5-10 м/с.