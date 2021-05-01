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Россиянам рассказали об ошибках при оказании первой помощи на природе
Россиянам рассказали об ошибках при оказании первой помощи на природе. Об этом рассказал врач Петр Давыдов. Также он пояснил, в каких случаях нужно вызывать скорую.

Об ошибках при оказании первой помощи на природе рассказал РИА Новости заместитель главврача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.

По его словам, главная ошибка в этой ситуации — отсутствие попыток оказать первую помощи. При этом не каждый человек обладает такими навыками, пояснил врач.

Он отметил, что люди не оказывают первую помощь, потому что боятся за свою личную ответственность, или же совершенно не умеют ее оказывать.

Давыдов сказал, что на природу следует брать с собой аптечку.

«Стандартная аптечка первой помощи имеет определенный список рекомендованных перевязочных материалов, антисептических средств, изделий медицинского назначения и так далее. Это перечень достаточно исчерпывающий для того, чтобы оказывать первую помощь. По большому счету можно воспользоваться рекомендованной для оказания первой помощи аптечкой и на этом проблема со сбором изделий медицинского назначения будет устранена», — рассказал он.

Давыдов добавил, что скорую следует вызывать при травмах, острых состояниях, несущих угрозу жизни. Это состояния, связанные с кровотечениями, которое самостоятельно не останавливается. Если у человека наблюдается нарушение сознания, нарушение дыхания — это тоже служит основанием для вызова бригады скорой помощи.