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На рязанском участке трассы «Золотое кольцо» организовали реверсивное движение
В Рязанской области ввели реверсивное движение на автомобильной дороге Р-132 «Золотое кольцо» (обход Михайлова). Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

В Рязанской области ввели реверсивное движение на автомобильной дороге Р-132 «Золотое кольцо» (обход Михайлова). Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

На трассе идет капитальный ремонт участка с 0 по 5 км и ремонт путепровода через железную дорогу на 3-м километре.

Порядок проезда определяется светофором, интервал зеленого сигнала — от 2 до 8 минут. В часы пик регулирование будет происходить в ручном режиме — в зависимости от обстановки на дороге.

С 1 по 10 мая на ремонтируемых участках работы будут минимизированы, чтобы не задерживать автомобили во время майских каникул.