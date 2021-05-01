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Мошенники придумали еще одну схему обмана россиян
О новой схеме обмана россиян сообщает РИА Новости. Мошенники начали обзванивать клиентов банков, чтобы якобы защитить их карты от отключения в России международной межбанковской системы SWIFT.

О новой схеме обмана россиян сообщает РИА Новости. Мошенники начали обзванивать клиентов банков, чтобы якобы защитить их карты от отключения в России международной межбанковской системы SWIFT.

В конце апреля Европарламент обнародовал проект резолюции, где вновь предлагали отключить Россию от этой системы. Однако, как сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, SWIFT — это международная частная организация, и у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее России.

Схема работет следующим образом. Неизвестный звонит клиенту под видом сотрудника службы безопасности кредитной организации и рассказывает, что скоро в России отключат SWIFT. Чтобы карта клиента работала, он должен сказать ее номер и секретный код CVC. После человеку якобы придет СМС о том, что карту внесут в специальный список.

Информацию о подобных звонках мошенников подтвердила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, пока схема безуспешна, но «определенный процент тревожных и доверчивых граждан поверят преступникам и продиктуют все данные, а потом и потеряют свои деньги».

Лазарева отметила, что срок жизни легенды, основанной на международной повестке, не более пары недель после оглашения громких и весомых опровержений в ведущих СМИ.