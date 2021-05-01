Картина рязанского художника вошла в школьные учебники Великобритании

Картину «Чернобыль. Последний день Припяти» рязанского художника Алексея Акиндинова включили в школьные учебники Великобритании.

Картину «Чернобыль. Последний день Припяти» рязанского художника Алексея Акиндинова включили в школьные учебники Великобритании, сообщила представитель художника.

Акиндинов получил письмо из Англии от Ребекки Тиван — менеджер лондонского издательства «Образование Ходдера». Она просила разрешение на публикацию картины в учебнике по литературе. Художник согласился.

Публикация приурочена к 35-летней годовщине аварии на ЧАЭС. Учебник «Антология английской литературы: Антиутопия» с иллюстрацией полотна издан в Лондоне. Авторами книги выступили Стив Эдди и Джейн Шелдон, она выпущена 15-тысячным тиражом. Издание существует в печатном и электронном форматах, оно ориентировано на учеников, изучающих литературу с седьмого по девятый классы.

Свою картину «Чернобыль. Последний день Припяти» Алексей Акиндинов написал в 2014-м году. Полотно экспонировалось на выставках в галереях и музеях России.

Алексей Акиндинов — известный живописец, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО.