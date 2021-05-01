Диетолог рассказала, как безопасно красить пасхальные яйца

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, как и чем безопасно красить яйца к Пасхе. Также врач рассказала о пищевой ценности яиц.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, как и чем красить яйца к Пасхе. Окрашивание яиц с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей является безопасным и не сказывается на их пищевой ценности, сообщила эксперт РИА Новости .

По словам диетолога, сейчас в магазинах широкий ассортимент пищевых красителей для окрашивания яиц в различные цвета. Кроме того, существуют традиционные способы окрашивания с помощью луковой шелухи, черного чая, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы. Для этого предварительно сваренные вкрутую яйца помещают на несколько часов в концентрированный отвар из этих продуктов. И традиционное окрашивание, и украшение яиц пищевыми красителями при условии соблюдения инструкции являются безопасными способами.

Стародубцева подчеркнула, что нельзя использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этого материалы и красители. Там могут содержаться опасные, токсичные вещества.

«Не стоит переедать, одномоментно употреблять в пищу большое количество высококалорийных пасхальных блюд, вареных яиц и сладостей. Одно-два яйца в день будет достаточно даже для здорового взрослого человека», — рассказала эксперт.

Она добавила, что в одном крупном яйце весом в 50 граммов содержится примерно 75 калорий, белков там в среднем 6,5 грамма. Белок содержит все незаменимые аминокислоты. Состав яичного желтка представлен в основном жирами. Также в яйцах высокое содержание рибофлавина, витамина В12, пантотеновой кислоты, витамина А, железа, цинка, фосфора.

Одно среднее куриное яйцо содержит примерно 220 миллиграммов холестерина, но в них также много фосфолипидов, которые «нейтрализуют» его отрицательное действие. В среднем человеку рекомендуется употреблять от половины до одного яйца в день.