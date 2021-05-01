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Дело о взятках в рязанской инспекции по маломерным судам направили в суд
Дело о взятках в рязанской инспекции по маломерным судам направили в суд. Экс-заместитель руководителя территориального органа и бывший руководитель инспекторского участка ГУ МЧС России по Рязанской области обвиняются в получении взятки по предварительному сговору.

Расследование уголовного дела о взятках сотрудников ГИМС при выдаче прав на водный транспорт завершено, материалы направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СКР.

Экс-заместитель руководителя территориального органа и бывший руководитель инспекторского участка ГУ МЧС России по Рязанской области обвиняются в получении взятки по предварительному сговору.

Напомним, следствием установлено, что 9 октября 2020 года подозреваемые в составе аттестационной комиссии принимали экзамены на право управления маломерными судами у 9 граждан. В ходе сдачи теоретической части они предложили экзаменуемому заплатить за результат испытания без фактической проверки его знаний. Тот согласился. После получения денег и алкоголя злоумышленники внесли правильные ответы в экзаменационные тесты и подтвердили правильность их заполнения. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ и полиции.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.