Власти опровергли информацию о смерти россиян после прививки «Спутником V»

Издание EUobserver сообщило, что Европейское агентство по лекарственным средствам, которое изучает «Спутник V», получило от анонимного источника в России внутренние документы Роспотребнадзора о четырех смертях после прививки. Трое из умерших были женщинами в возрасте 51 года, 69 и 74 лет, для четвертого человека издание документов не приводит.

Власти опровергли информацию о смерти россиян после прививки «Спутником V». Об этом пишет РБК.

Издание EUobserver сообщило, что Европейское агентство по лекарственным средствам, которое изучает «Спутник V», получило от анонимного источника в России внутренние документы Роспотребнадзора о четырех смертях после прививки. Трое из умерших были женщинами в возрасте 51 года, 69 и 74 лет, для четвертого человека издание документов не приводит.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отметила, что мониторинг безопасности вакцин осуществляется на постоянной основе. С начала применения вакцины не зафиксировано ни одного случая летального исхода.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ему ничего не известно ни о четырех случаях смерти, о которых пишет EUobserver, ни о каких-либо других случаях смерти после вакцинации.

Как сообщает издание, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт, чья подпись стоит в документе в связи со случаем внезапной смерти после вакцинации «Спутником V» в регионе, отказалась от комментариев.