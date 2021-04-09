В рязанскую колонию пытались передать мобильные телефоны и алкоголь

Сотрудники колонии-поселения № 4 задержали мужчину, который пытался перебросить через забор сверток. В нем обнаружили девять мобильных телефонов и три бутылки со спиртосодержащей жидкостью.