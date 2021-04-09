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В Рязанской области Почта России готова работать в условиях половодья
Сотрудники Почты России полностью подготовились к работе в условиях паводка, чтобы социальные выплаты, пенсии, корреспонденция и подписные издания во все населенные пункты области были доставлены в срок.

Сотрудники Почты России полностью подготовились к работе в условиях паводка, чтобы социальные выплаты, пенсии, корреспонденция и подписные издания во все населенные пункты области были доставлены в срок.

При подготовке к паводку УФПС Рязанской области взаимодействовало со спасательными службами МЧС региона и администрациями муниципальных районов. Совместно с отделением пенсионного фонда России по Рязанской области принято решение о досрочной выплате пенсий и социальных выплат до наступления паводкоопасного периода в 25 населенных пунктов 11 муниципальных образований региона.

В случае подтопления дорог и низководных мостов на территории региона на помощь почтовым работникам придут спасательные службы МЧС. Также нередко почтовикам оказывают помощь местные жители, у которых есть лодки.

Водители и почтальоны прошли инструктаж об альтернативных маршрутах доставки корреспонденции вместо временно подтопленных дорог. Почта России разработала план эвакуации имущества и материальных ценностей, работники отделений связи прошли тренинг по эвакуации. Для жителей территорий, труднодоступных в период паводков, почтовики создали в отделениях связи дополнительный запас продуктов питания и других товаров.

Опыт прошлых лет показал, что своевременная подготовка к работе в половодье позволяет исключить сбои в обслуживании населения.