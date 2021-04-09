В рязанском магазине организовали наркопритон

33-летний житель Рязанской области устроил наркопритон в помещении, где располагался магазин рыболовных принадлежностей. Притон посещали пять местных жителей.

В Рязани закрыли наркопритон, который организовали в магазине в доме на улице Новоселов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

33-летний житель Рязанской области устроил наркопритон в помещении, где располагался магазин рыболовных принадлежностей. Притон посещали пять местных жителей.

На месте нашли предметы со следами «синтетики». У организатора изъяли около грамма запрещенных веществ.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 и части 1 статьи 232 УК РФ. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.