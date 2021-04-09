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В Рязани запустят интернет-голосование за дворы, которые отремонтируют в этом году
Ранее Губернатор Николай Любимов поддержал инициативу о необходимости дополнительного финансирования ремонта и благоустройства дворовых территорий в Рязани и поручил выделить на эти цели из областного бюджета 100 миллионов рублей. Рязанцы сами определят дворы, наиболее нуждающиеся в ремонте в этом году.

Для рязанцев запустят интернет-голосование за включение дворовых территорий в перечень объектов, которые будут ремонтироваться в этом году. Его запустят на платформе «Обратная связь» портала «Госуслуги».

Ранее Губернатор Николай Любимов поддержал инициативу о необходимости дополнительного финансирования ремонта и благоустройства дворовых территорий в Рязани и поручил выделить на эти цели из областного бюджета 100 миллионов рублей.

Рязанцы сами определят дворы, наиболее нуждающиеся в ремонте в этом году. Проголосовать за конкретный двор могут не только проживающие в нем, но и их друзья, знакомые, жители соседних домов. Для тех, у кого нет доступа к интернету, во дворах будут работать представители МФЦ.

Депутаты Рязанской городской думы поучаствовали в работе по информированию горожан о возможности принять участие в этой программе.

8 апреля заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы Лариса Максимова и депутат гордумы по округу №1 Роман Худяков встретились и обсудили ремонт дворовых территорий с активными жителями домов по улицам Березовой и Братиславской.

Депутат Рязанской городской думы по округу № 18 Роза Ризатдинова обсудила возможность асфальтирования дворовых территорий домов по улице Кальной и Касимовскому шоссе.

Депутат по округу №14 Елена Акимкина встретилась с жителями многоэтажных домов по улицам Бирюзова и Станкозаводской по поводу ремонта внутридворовых дорог и освещения.

Депутат Рязанской городской думы по округу №10 Светлана Ворнакова провела собрания с жильцами многоквартирных домов по улице Есенина и проезду Машиностроителей.

«Главное для нас — набрать как можно больше голосов, — отметила Светлана Ворнакова. — Не будьте равнодушными, от вашего голоса зависит, как будет выглядеть ваш двор».