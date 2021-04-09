В полиции рассказали о рейде в центре Рязани

К ответственности привлекают нарушителей «вне зависимости от марок и моделей их транспортных средств, их стоимости и прочих факторов». В УМВД подчеркнули, что светопропускаемость стекол машины должна составлять не менее 70%.

В центре Рязани останавливают водителей для проверки светопропускаемости стекол автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Там отметили, что к ответственности привлекают нарушителей «вне зависимости от марок и моделей их транспортных средств, их стоимости и прочих факторов».

«Права и обязанности всех водителей равны», — говорится в сообщении полиции.

В УМВД подчеркнули, что светопропускаемость стекол машины должна составлять не менее 70%. Ранее о рейде полиции сообщили в соцсетях.