В Луховицах задержали закладчика из Рязани

В общей сложности полицейские изъяли у злоумышленника 230 граммов наркотика. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ.

В Луховицах задержали закладчика из Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

32-летнего ранее судимого рязанца задержал патруль ДПС. Мужчина шел из леса к своей машине, оглядывался и заметно нервничал. Автоинспекторы досмотрели его автомобиль. Под передним пассажирским сиденьем они обнаружили сверток с порошком. Также в багажнике нашли сумку, в которой находились два свертка, рулоны разноцветной клейкой ленты, упаковки полиэтиленовых вакуумных пакетов, электронные весы и рулоны пищевой пленки.

Химическое исследование показало, что изъятый порошок оказался наркотическим средством — N-метилэфедроном.

Рязанец пояснил, что забрал в Чехове 500 граммов наркотика для расфасовки и дальнейшего сбыта через тайники-закладки в различных городах Московской области. Также мужчина показал места, где он успел сделать шесть закладок.

В общей сложности полицейские изъяли у злоумышленника 230 граммов наркотика.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ.