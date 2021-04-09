В Дубровичах разлив подступает к свалке аккумуляторных отходов
Россельхознадзор провел экспертизу почвы после жалоб местных жителей. В результате подтвердилось загрязнение почвы опасными металлами. Владельцам участка выдали предписание освободить землю от мусора до конца апреля.
В Дубровичах разлив подступает к свалке аккумуляторных отходов. Об этом
Россельхознадзор провел экспертизу почвы после жалоб местных жителей. В результате подтвердилось загрязнение почвы опасными металлами. Прокуратура Рязанского района направила иск в Советский суд Рязани. Владельцам участка выдали предписание освободить землю от мусора до конца апреля.
Согласно официальным документам, собственник участка в курсе ситуации и обещает вывезти мусор до 20 апреля.