Суд продлил меру пресечения богатейшему рязанскому депутату

Адвокат Подоля просил разрешить депутату пользоваться интернетом, звонить и переписываться по электронной почте. Однако суд меру пресечения в виде запрета определенных действий оставил без изменений.

Суд продлил меру пресечения богатейшему рязанскому депутату Станиславу Подолю. Об этом сообщает Перовский суд Москвы.

Адвокат Подоля просил разрешить депутату пользоваться интернетом, звонить и переписываться по электронной почте. Однако суд меру пресечения в виде запрета определенных действий оставил без изменений. Кроме того, имущество Подоля продолжает находиться по арестом.

Также стало известно, почему суд предал дело в Железнодорожный суд Рязани. Так как Подоля обвиняют в «производстве продукции для детей до шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья», то суд поддержал ходатайство депутата о передачи дела по подсудности — в Рязань, где находится завод.

Напомним, в декабре 2018 года после употребления масла от компании Подоля 91 ребенок и воспитатель получили кишечные заболевания в детсадах Москвы. Отметим, что потерпевшими по делу числятся 18 человек.