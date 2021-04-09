Спектакль на балконе. Рязанский пенсионер несколько раз оплачивал профилактику новых пластиковых окон

Первое «бесплатное» обслуживание обошлось собственнику в 60 тысяч рублей — сумма в два раза превышающая ту, которую в свое время пенсионер заплатил за сами окна. Пришедший на профилактические работы мастер осмотрел пластиковые конструкции и дал заключение, что они сделаны с браком: под своей тяжестью створки стали провисать и повредили фурнитуру. Компания заменила некоторые детали запирающей системы, фиксаторы и ручки на рамах, взяв по 15 тысяч рублей за каждое из четырех окон.

Три года назад пенсионер Виктор Иванников установил на лоджии своей квартиры в центре Рязани пластиковые окна. Компания, которая выполняла работы, вскоре закрылась. Однако нашлось множество фирм, готовых произвести «бесплатное» гарантийное обслуживание конструкций. В какой базе данных они взяли телефон пенсионера, можно только гадать. Но теперь ему регулярно звонят и предлагают подобные услуги. Сначала Виктор соглашался… Первое «бесплатное» обслуживание обошлось собственнику в 60 тысяч рублей — сумма в два раза превышающая ту, которую в свое время пенсионер заплатил за сами окна. Пришедший на профилактические работы мастер осмотрел пластиковые конструкции и дал заключение, что они сделаны с браком: под своей тяжестью створки стали провисать и повредили фурнитуру. Компания заменила некоторые детали запирающей системы, фиксаторы и ручки на рамах, взяв по 15 тысяч рублей за каждое из четырех окон.

Тогда Виктор не посчитал себя обманутым, просто посетовал, что работы влетели в копеечку, и стал надеяться, что тратиться больше не придется. Однако оказалось, что это была только предыстория… Подробности читайте в разделе «Публикации».