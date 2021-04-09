Рязанка убила сожителя одним ударом ножа в грудь

25 января 2021 года в Щацке пара распивала алкоголь. В ходе застолья между ними возник конфликт и мужчина с силой оттолкнул свою сожительницу. В ответ на это 42-летняя рязанка разозлилась, схватила нож и ударила мужчину в грудную клетку. От полученных ран он скончался на месте.

Рязанка убила сожителя одним ударом ножа в грудь. Об этом сообщила пресс-служба областного следкома.

25 января 2021 года в Щацке пара распивала алкоголь. В ходе застолья между ними возник конфликт и мужчина с силой оттолкнул свою сожительницу. В ответ на это 42-летняя рязанка разозлилась, схватила нож и ударила мужчину в грудную клетку. От полученных ран он скончался на месте.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В ходе следствия она полностью признала свою вину.